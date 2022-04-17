Это является грубым нарушением норм международного права.

Россия использует депортированных с временно захваченных территорий Украины детей для собственной пропаганды.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Кремлевские медиа распространяют дезинформационные материалы о том, как Украинский режим, наследуя Третий рейх, отправляет воевать детей". В качестве подтверждения этого фейка путинская пропаганда использует якобы интервью с украинскими детьми. В материалах приводятся бессмысленные цитаты, в придачу к которым псевдожурналисты дезинформируют, что именно "эти дети от начала спецоперации работали шпионами в Украине", - отмечают в Центре.

В заявлении в очередной раз подчеркивают, что использование Россией детей в информационной войне является грубым нарушением норм международного права.

Напомним, оккупанты с начала полномасштабной войны убили 200 украинских детей.

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