По данным украинского Генштаба, причина в ведении боевых действий на территории Украины.

РФ переносит ротацию своих подразделений в Сирии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации от 16 апреля.

"Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа Вооруженных сил РФ агитируют военнообязанных, находящихся в запасе, к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Россия реорганизовала командование войной в Украине, потому что проигрывает и пытается спасти ситуацию новым командующим с опытом работы в Сирии.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты подобрали около тысячи наемников из Сирии.

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