По словам военного, сейчас на этом направлении враг быстрого продвижения не имеет.

Российские оккупанты имеют задачу до Нового года попытаться выйти на Купянск-Узловой, однако пока им не удается это сделать. Об этом рассказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

"Наши силы обороны подперли, враг быстрого продвижения не имеет", - отметил он.

По его словам, на направлении Колесниковки врага в полной мере удалось заблокировать почти в течение месяца времени.

"Врагу не удалось забрать ни одной позиции. Несмотря на интенсивность, слаженной работой нам удается достигать высоких результатов", - подчеркнул Федоренко.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявил, что оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы окружить украинских военных в Купянске. По его словам, ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая.

В то же время военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что восстановление позиций ВСУ вблизи Купянска является важным локальным успехом и может свидетельствовать о недостатке сил в РФ на отдельных участках фронта.

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