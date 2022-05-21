Военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Запорожского края успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя, подбив одну из БМП захватчиков.

ВСУ продолжают закрепляться на новых позициях и вытеснять врага в южном направлении.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

"Продолжаются восемьдесят шестые сутки героического сопротивления украинской нации российскому военному вторжению. На Запорожском направлении существенных изменений не произошло. Противник продолжает обстрелы подразделений наших войск", - говорится в сообщении.

Так, по информации жителей города Пологи около семи вечера сегодня были слышны выстрелы и взрывы.

"19 мая военнослужащие российской армии совершили обстрелы из артиллерийского оружия по Гуляйполю и поселку железнодорожному Пологовского района. Оккупанты обстреляли многоэтажку в Гуляйполе – в одной из квартир поврежден балкон и выбиты окна", - отмечают в ОВА.

Также захватчики попали в помещение сельскохозяйственного предприятия, в результате чего повреждена крыша, стены, двери и окна здания. Пострадавших нет.

"По обоим фактам полицейские передали доказательные материалы вооруженного преступления в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовного производства. По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска рф, артиллерийской оружием и реактивными системами залпового огня обстреляли село Новояковлевка. В результате погиб 55-летний мужчина. Повреждены 8 жилых домов, а также здания детсада и местной гимназии. Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство", - сообщили в ОВА.

В Энергодаре спасатели ГСЧС вышли на акцию протеста из-за похищения командира пожарного отряда Виталия Трояна.

"Украинские пожарные выставили 14 единиц спецтехники напротив дома культуры "Современник". Оккупанты силой, со стрельбой и избиением людей, разогнали мирную акцию протеста и повредили пожарные машины. Они также похитили еще и исполняющего обязанности командира отряда Пилинского. При этом россияне попытались оправдать разгон митинга, в конце солгав, что ни одного митинга вообще не было", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате боевых действий в электросетях "Запорожьеоблэнерго" возникли новые повреждения.

"В частности, было нарушено энергоснабжение 2 населенных пунктов Токмаччини – села Работино и села Новопрокоповка. Обесточенными остались 290 домов местных жителей. На остальной территории региона ситуация не изменилась", - отметили в ОВА.

Также сообщается, что в Орехове вновь ввели продленный комендантский час. Он начался сегодня, 20 мая, в 18:00 и продлится до 6 утра 23 мая.

"Ремонтные бригады общества с ограниченной ответственностью "Атраком" при содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи восстановили волоконно-оптические линии связи на направлении Херсон – Мелитополь. Благодаря этому удалось улучшить обеспечение населения связью, в том числе и мобильной, в Запорожской области", - отмечают в ОВА.

Военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Запорожского края успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя, подбив одну из БМП захватчиков.

"Силы обороны Запорожского края продолжают защищать нашу Украину от российского нашествия! В последние дни подразделения украинских воинов уничтожили несколько единиц бронетехники и личный состав оккупационных войск. Мы продолжаем закрепляться на новых позициях и вытеснять врага в южном направлении", - отмечают в ОВА.

Напомним, ВСУ за сутки поразили 5 воздушных целей противника.

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