Также уничтожены реактивная система залпового огня "Град" и автомобильная техника.

На юге Вооруженные силы Украины уничтожили 36 российских захватчиков. Кроме этого, украинские защитники удачно "демилитаризовали" 3 танка.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей.

"Нашими же подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией за сутки нанесены такие потери рашистам: 36 орков, 3 танка Т-72, реактивная система залпового огня "Град" и автомобильная техника", - говорится в сводке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Пентагоне разоблачили ложь РФ о применении лазерного оружия против Украины. Пока нет ничего, что могло бы подтвердить эти заявления россиян.

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