Почва подмерзла и враг постарайся применять все больше техники.

Враг в ближайшее время будет пытаться более массированно штурмовать не только Авдеевское направление, но и по всей линии фронта. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку любой ценой, несмотря на бешеные потери, которые несут от начала обострения, которое началось с 10 октября. По его словам, только за декабрь на Авдеевском направлении враг потерял более 100 единиц броневой техники.

Барабаш рассказал, что после того как подмерз грунт, враг более активно применяет технику.

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"И есть определенное подтверждение того, что враг в ближайшее время будет пытаться более массированно штурмовать не только Авдеевское направление, но и по всей линии фронта. А что касается нашего направления, то есть данные о подтягивании врагом очередного танкового полка в район Макеевки", - отметил глава Авдеевской городской военной администрации.

Он напомнил, что Макеевка от Авдеевки через Ясиноватую находится на расстоянии 40-45 км и для танкового подразделения подалать это расстояние колонной можно максимум за полдня.

Барабаш отметил, что враг хорошо обеспечен техникой. По его словам, последний месяц-полтора подбитые на Авдеевском направлении танки, это в основном Т-90 "Прорыв", то есть это самые современные модели, которые есть на вооружении РФ. Он также добавил, что личный состав не является проблемой для врага – на Авдеевском направлении сконцентрировано около 40 тысяч оккупантов. По его словам, участились случаи отказа оккупантов идти на штурм, но "целая "машина" работает на то, чтобы загонять их на этот убой, на смерть". При этом добавил, что вражеские штурмы происходят ежедневно и почти круглосуточно – оккупанты идут не по 40 человек на штурм, как раньше, а до 10 человек.

Россия усилила атаки на некоторых направлениях - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 14 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении украинские защитники отразили 16 атак неподалеку Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник 10 раз атаковал возле Красного, западнее ивового и Работиного, но успеха не имел.

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