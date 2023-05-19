Он отмечает, что захватчики придумывают новые "законы", чтобы прикрыть тот беспредел, который они совершают на временно оккупированных территориях.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях предлагают депортировать жителей районов, где объявлено "военное положение", а несогласных на 30 дней отправлять "на подвал". Об этом в своем Telegram- написал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты "узаконивают депортацию жителей ТОТ".

По словам Федорова, они "придумывают новые законы, чтобы прикрыть беззаконие, которое совершают на ТОТ".

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"Сначала объявили "военное положение" на захваченных территориях, чтобы дать в руки своим силовикам почти неограниченную свободу похищать, пытать и убивать жителей ТОТ. Теперь предлагают "принудительно и контролируемо" перемещать, то есть депортировать жителей районов, где объявлено военное положение", - подчеркнул мэр.

При этом, несогласных оккупанты планируют на 30 дней отправлять "на подвал".

"Что будет дальше? Закон, который официально оправдает геноцид украинцев? Россия - страна террорист. Остановить ее - задача всего цивилизованного мира", - подчеркнул Федоров.

Россия депортирует украинцев - главное

Российские депутаты приняли поправки к закону "О военном положении", которыми разрешается принудительно выселять людей с территорий, на которых введено военное положение. Сейчас российские оккупационные власти ввели режим военного положения на всех захваченных территориях Украины, кроме Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин уже подписывал указ о депортации с захваченных территорий тех, кто не получит российский паспорт. Новая же норма вводится на уровне закона, а не указа, и предусматривает более жесткие меры.

При этом, депортация населения с оккупированных территорий прямо запрещена ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

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