Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

РФ держит наготове 16 "Калибров" и 14 боевых кораблей с катерами. Три больших десантных корабля (ВДК) оккупантов находятся на дежурстве.

Об этом говорится в новой сводке от Оперативного командования "Пивдень".

"Корабельные группировки вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно-безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 "Калибров" наготове, а три ВДК – на дежурстве", - сообщили в ОК.

Украинцам также напомнили о важности сигналов воздушной тревоги. Их нельзя игнорировать, ведь актуальность угрозы ракетных ударов сохраняется. Важно соблюдать правила двух стен и четко отфильтровывать пропагандистские заявления, ведь все они - фейки. В ОК "Пивдень" призывают украинцев доверять только достоверным источникам и силам обороны.

"Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам. Вместе победим! Все будет Украина!",- добавили в Оперативном командовании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на юге Украины наши защитники уничтожили еще 32 россиян.

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