Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении сложная, напряженная, но тщательно отслеживается силами обороны, отметили в ОК "Пивдень".

На юге Украины за прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 32 оккупантов. Кроме этого, рашисты потеряли самоходную гаубицу и зенитно-ракетный комплекс.

Об этом говорится в новом сводке от Оперативного командования "Пивдень".

Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении сложная, напряженная, но тщательно отслеживается силами обороны, отмечается в сообщении. Оккупанты держат рубежи обороны и продолжают действовать по тактике контрбатарейной борьбы. Рашисты наращивают группировку на криворожском направлении.

"В течение боевого дня наши подразделения пресекли три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и 4 единиц бронированной техники враг ретировался", - сообщили в ОК "Пивдень".

Всего рашисты нанесли шесть ударов. На Криворожье оккупанты дважды били по Марьянскому и Гранитному крылатыми ракетами "Точка-У". В результате ударов повреждены объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Мирные жители не пострадали.

"С направления Крещеновки по Нововоронцовке враг выпустил 15 реактивных снарядов из установки "Град". Потерь нет, но есть разрушенные здания. В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибло три, ранено пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. К вечеру по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов из системы "Смерч", а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами "Градов". Разрушено два здания, без потерь", - добавили в ОК.

В Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – на Николаевщине, оккупанты трижды атаковали позиции наших защитников вертолетами. Потерь среди украинских военных нет. В ответ на вражеские атаки наши защитники трижды ударили авиацией по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

В целом за боевой день результаты работы наших подразделений составляют:

32 оккупанта,

самоходная гаубица "Мста-С",

зенитно-ракетный комплекс "ТОР",

4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются, добавили в ОК "Пивдень".

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты собрали на юге около 30 БТГ для наступления на Кривой Рог и Николаев.

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