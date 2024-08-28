Атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства.

Дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили нефтебазу в Кировской области РФ. Об этом УНИАН сообщил источник в украинской разведке.

Отмечается, что была поражена нефтебаза ФГКУ "Зенит" в районе населенного пункта Котельнич Кировской области.

"Атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства", – рассказал источник.

По информации российских телеграм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате этого возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

Источник отметил, что это первый случай атаки украинских дронов по вражескому объекту в Кировской области РФ. "Удаленность цели от границы Украины – более 1200 километров. ФГКУ "Зенит" является объектом вражеского ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска ВС РФ", – рассказал источник.

Удары Украины по НПЗ и нефтебазам в РФ

Как сообщал УНИАН, 28 августа также была поражена нефтебаза в Ростовской области РФ. В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с Силами специальных операций ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Вас также могут заинтересовать новости: