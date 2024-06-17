Он отмечает, что после победы наш опыт в этой сфере станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.

Украина возглавляет технологический прогресс в области беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, докладывая о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства отметил, что сразу после возвращения в Украину провел Ставку. "Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы, а также сводку Службы внешней разведки.

Видео дня

Зеленский также отметил, что подробный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Он отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike (глубокий удар).

"Направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", - подчеркнул президент.

Украинские беспилотники в войне

Как сообщал УНИАН, Украина активно использует беспилотники в войне с российскими оккупантами. В частности, они играют большую роль в битве за Черное море.

Чаще всего в СМИ упоминаются морские дроны Magura V5. Представитель ГУР Андрей Юсов в мае заявлял, что они нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов. По его словам, процесс совершенствования этих беспилотников продолжается постоянно.

Командир спецподразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый" сообщил, что на морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух".

По его словам, одна из новых модификаций безэкипажной Magura уже имеет на борту Р-73 - ракеты советского производства класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.

Оснащенные такими ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море. Это стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: