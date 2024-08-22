Хотя российские беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы все еще мощные и эффективные, они имеют меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику.

Во время вторжения в Крым в 2014 году российские военные умело интегрировали беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы в свои операции. Их системы радиоэлектронной борьбы создавали хаос в украинских коммуникационных сетях и определяли местонахождение украинских подразделений, после чего вылетали БПЛА и наносили удары по украинским позициям.

Как пишет Forbes, эта тактика оказалась очень эффективной. В то время Россия была лидером в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, особенно тех, что применялись на тактическом уровне. Однако за тридцать месяцев, прошедших с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия потеряла свое преимущество в этих технических сферах. Зато мировым лидером в этих областях стала Украина, поскольку ее оборонная промышленность разрабатывает все более совершенные системы для своих бойцов.

Как российская, так и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут предоставить их солдатам преимущество на поле боя. Особенно это касается беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку обе технологические сферы быстро развивались в течение войны. Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических сферах.

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Недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают ее преимущества в этих технических сферах. Согласно сообщениям, когда украинские войска продвигаются в определенный район, они используют системы радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских беспилотников. Затем они разворачивают рои своих собственных беспилотников для поиска целей и нанесения ударов по российским позициям. За этими ударами следуют наземные войска, которые перебрасываются для обеспечения безопасности в этом районе. Этот процесс повторяется систематически, что позволяет украинцам одерживать стабильные победы. И российские войска, похоже, не имеют ответа на эту тактику.

Между тем, возможности России в этих сферах уменьшились по сравнению с украинскими. В начале войны россияне применяли тактику, подобную той, что использовалась во время вторжения в Крым в 2014 году. Они также расширили использование беспилотных летательных аппаратов, таких как "Ланцет" и "Шахед". Кроме того, Россия применила ряд систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили большое количество украинских беспилотников и вызвали проблемы в украинской связи. Хотя российские беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы все еще мощные и эффективные, они имеют меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику.

Преимущество Украины над Россией в этих технических сферах объясняется рядом причин. Исследование RAND, проведенное в 2014 году, осветило основную проблему процесса оборонных закупок в России. Длительные временные рамки, связанные с разработкой новой системы, препятствуют их способности внедрять достижения коммерческих технологий. Это особенно важно в таких сферах, как беспилотники и радиоэлектронная борьба, которые должны использовать передовые коммерческие достижения в области автономности, искусственного интеллекта и науки о данных.

В противоположность этому, Украина, которая сейчас развивает свою оборонно-промышленную базу, обеспечивает прочные связи между коммерческим и оборонным секторами. Многие компании, которые до войны занимались коммерческими технологиями, переориентировались на разработку военной техники. Как результат, сейчас в Украине зарегистрировано более 200 компаний, производящих военные беспилотники, и 50 компаний, специализирующихся на системах радиоэлектронной борьбы.

Россия же исторически имела проблемы с крупномасштабным производством. Кроме того, значительная часть российских производственных мощностей сосредоточена на продаже за рубеж старых систем, а не на производстве самого современного оборудования для своих вооруженных сил. До войны лишь ограниченное количество подразделений было оснащено модернизированными системами, в то время как большинство все еще полагалось на устаревшее оборудование советских времен. Хотя концентрация передового оборудования в отдельных подразделениях хорошо работает в маневренной войне, как это было во время российской кампании в Крыму 2014 года, эта стратегия менее эффективна в войне на истощение, когда российские войска разбросаны на 600-мильном (примерно 965 километров, – УНИАН) фронте.

Украина также получает выгоду от постоянного потока новых систем и технологий, предоставляемых ее западными союзниками, что укрепляет ее развитие и производственные возможности. В противоположность этому, возможности России были ограничены торговыми эмбарго, введенными западными странами после вторжения в Украину. Хотя Россия продолжает получать критически важные поставки из Китая, Ирана и от других партнеров, она все еще сталкивается со значительным дефицитом во многих ключевых сферах.

Современные войны выигрываются в лабораториях и на заводах так же, как и на поле боя. В течение последних 30 месяцев украинские и российские разработчики вместе со своими международными партнерами соревновались за первенство в технологиях беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, которые оказались решающими в этом конфликте. Хотя Россия сначала имела преимущество в этих областях, с тех пор она потеряла свое доминирование.

Зато способность Украины быстро внедрять инновации, производить и развертывать большое количество новых технологий дала ей преимущество, позволив опередить Россию в этих критически важных сферах.

Производство дронов в Украине: это стоит знать

С начала года "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины закупило дронов на 30 млрд грн. Всего было законтрактовано более 350 тыс. дронов, в том числе дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа.

В свою очередь, Кабинет министров 20 августа выделил 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государство уже законтрактовало 1 млн дронов, а 500 украинских компаний производят БПЛА.

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