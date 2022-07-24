Это значительно усложняет логистику врага.

В оккупированном Мелитополе были атакованы объекты критической инфраструктуры, которые российские войска использовали в качестве логистических путей.

Подробности ударов по логистических путях ВС РФ рассказал мэр города Иван Федоров.

По его информации, раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

Кроме того, были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась ВС РФ для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.

"Это значительно усложняет логистику врага. Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - написал он.

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Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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