29 декабря РФ задействовала против Украины "все, что может двигаться".

Россия стала применять меньше ракет во время массированных ударов по Украине, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

Он отметил, что 29 декабря РФ задействовала против Украины "все, что может двигаться": запускала "шахеды" и била из зенитно-ракетных систем С-300.

"Мы видим, что, несмотря на массированный ракетный удар, инфраструктура Украины выстояла и выстоит обязательно", - заявил Юсов.

Юсов констатировал уменьшение ракетного потенциала врага: "Они (русские) не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества".

Массированный обстрел России 29 декабря

Вчера утром в Киеве и ряде других городов и областей прогремели взрывы. Всего силами ПВО были сбиты 54 ракет из более 69 выпущенных. Во время воздушной атаки россияне применили по Украине различные типы ракет, в том числе противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Под удар снова попали объекты энергетики. После взрывов часть Киева осталась без света.

По мнению представителя Командования Воздушных сил Юрия Игната, во время следующего массированного удара Россия может применить больше ракет. Говорить, что у врага недостаточно средств, будет неправильно, добавил Игнат.

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