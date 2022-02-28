Сотни солдат и офицеров противника оказались в плену, поделился министр обороны.

За четверо суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, сотни солдат и офицеров врага оказались в нашем плену.

"Многие из них - совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков является невысокой. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия.

И когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует убраться восвояси", - отметил глава Минобороны.

Он отметил также, что для Украины человеческая жизнь – высшая ценность.

"Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу Международного ІТ-сообщества. Она очень проста. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ІТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, - приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта - пощады не будет", - отметил Резников.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.