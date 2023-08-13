На видео видно, как майор на карте детально фиксирует, где расположились захватчики.

Украинские воины провели операцию в оккупированных Казачьих Лагерях Херсонской области и взяли в плен комбата-разведчика.

Об этой операции сообщает близок к "Вагнеру" канал GREY ZONE. По его данным, 8 августа украинские ДРГ в численности до 40 человек совершили перемещение с правого берега Днепра на левый берег, с использованием 7 тихоходных моторных лодок, создав плацдарм в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Россияне эту операцию скрывали, опровергали, а затем выдали, что потопили все лодки и добили ДРГ артиллерией. Впрочем, "вагнеровский канал" заявил, что все это ложь.

"Но на этом рабочий день представителей древнейшей профессии не закончился, информационное пространство всполошило исчезновение разведгруппы майора Томова из батальона 1822 года ВС России, которая ушла в район высадки диверсантов противника", - пишет канал.

Роспропаганда пыталась все это скрыть и даже вбрасывала старые видео якобы с украинскими пленными. Впрочем, майор Томов и еще минимум 17 человек из его группы исчезли.

Непутевые оккупанты, начали бить по плацдарму из артиллерии и "Солнцепеков", несмотря на то, что там были их пленные, раненые и, вероятно, живые бойцы.

"Сейчас западная часть Казачьих Лагерей контролируется противником. Майор Томов в плену. Судьба оставшихся 17 человек из его группы – неизвестна", - пишет канал.

Затем "вагнеровский" ресурс опубликовал видео, на котором полненый майор Томов сдает позиции захватчиков, четко отмечая их на карте.

"На момент утра 9 августа он был жив. Сейчас данных не имею, но думаю и надеюсь, что также жив. Судьба остальных бойцов его группы мне неизвестна", - говорится в сообщении.

Рейд на левый берег Херсонщины

Как сообщал УНИАН, украинские военные совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) также видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров. Это свидетельствует об активном артиллерийском огне.

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