По словам военного, это заявление вместе с учениями следует рассматривать как элемент подготовки к будущему участию и в войне с Украиной, и в войне с Европой.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. Его слова прокомментировал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем телеграм-канале он отметил, что не думает, что "завтра будет наступление из Беларуси на Киев". Однако, по словам Жорина, заявления Лукашенко и объявленные после этого военные учения следует рассматривать, как элемент подготовки к будущему участию и в войне с Украиной, и в войне с Европой.

"Де-факто, Беларусь давно потеряла независимость. С территории этой области России с первых дней запускали ракеты по украинским городам. Плюс Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми – от дебилов-коллаборантов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать беларусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом", – написал майор ВСУ.

Жорин добавил, что это может быть "одним из последних сигналов для испуганного Запада, что стоит уже собраться и готовиться к войне".

Беларусь готовится к войне

В начале апреля самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что страна готовится к войне. По его словам, сейчас в Беларуси проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности.

Это заявление прокомментировал представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стан. Он отметил, что Евросоюз не является агрессивным блоком, а военная угроза в Европе исходит от действующих руководителей России и Беларуси.

"Европейский Союз не ведет войну. Поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза – только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека", – сказал он.

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