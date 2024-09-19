Он признался, что армии все еще не удалось искоренить советчину.

Если сравнивать ВСУ образца 2014 года и теперь, то это две разные армии, поскольку за это время она выросла как в военном, так и в техническом плане.

Об этом сказал командир подразделения "Kurt and Company" из 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в комментарии РБК-Украина. "Состояние боевое, но нельзя решать, когда было лучше. Нам нужно оценивать армию по действиям. Если на каком-то направлении у нас есть успехи, то на другом направлении есть провалы. Наша армия не в состоянии на некоторых направлениях сдерживать противника", - сказал он и добавил, что на это влияет много факторов, среди которых политические решения, а также военные дела, боевые столкновения и поставки оружия западными партнерами.

Военный отметил, что на боеспособность подразделения влияет человек, который руководит им - непосредственно командир. "Если командир подразделения профессионал и пытается быть своим солдатам другом, отцом, братом... Если командир интересуется жизнью подразделения, то у такого подразделения все будет хорошо, и будут успехи. Если командир некомпетентный в своем деле, а просто отдает приказы карандашом на карте, то там успеха никогда не будет", - пояснил он ситуацию.

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Он отметил, что для создания боеспособного подразделения и коллектива, нужны годы, потому что построение боевого подразделения - "это очень трудный путь, и занимает много времени".

При этом он подчеркнул, что в ВСУ до сих пор присутствует советская школа построения армии. Военный отметил, что это составляет проблему, поскольку сейчас людей в военных вузах учат тому, что уже не используется в боевых действиях. "Действия батальона в наступлении. Танки едут просто по открытому полю и пехота идет по 5-6 человек в одну шеренгу за этим танком, ты понимаешь, что это все 200-е. Такого на войне не будет", - привел пример военный.

Также он рассказал, что некоторым командирам вообще нет никакого дела до подготовки личного состава, поскольку они предпочитают заниматься бумажной работой.

"Большая доля советчины заключается в том, что у нас боятся озвучивать в высшем руководству настоящие проблемы, то есть обманывают по поводу тех или иных боевых действий. Это большая проблема. Для чего это делается? Потому что боятся высшего руководства", - сказал он.

Война в Украине: новости

В районе Липцев на Харьковщине Силы обороны улучшили свое тактическое положение, из-за чего россияне перешли в оборону и отрезаны от логистики. Как сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, самая сложная ситуация на Харьковщине остается в Волчанске - там постоянно идут бои.

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