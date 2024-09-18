В Волчанске ситуация сложная, в городе идут постоянные бои, россияне не останавливают свои штурмы.

В районе Липцов на Харьковщине Силы обороны улучшили свое тактическое положение, из-за чего враг перешел в оборону и отрезан от логистики. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, информируя об оперативной ситуации в зоне ответственности.

Он отметил, что самая сложная ситуация на Харьковщине остается в Волчанске - там идут постоянно боевые действия, противник постоянно пытается продвигаться в разных районах города.

"Что касается локации и направления Липцы-Глубокое, то там мы фиксируем определенное затишье активности противника. Это не означает, что он оставил свои намерения. Он укрепляется, проводит фортификационное оборудование своих позиций, заводит дополнительный личный состав и пытается кое-где проводить мероприятия логистического обеспечения. Впрочем у него на направлении Липцы-Глубокое получается очень плохо, потому что там мы усилили определенные меры, в связи с чем логистическое обеспечение передовых позиций противника почти не происходит", - сказал Саранцев.

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По его информации, в районе Липцов враг собрал пехотные подразделения для штурмовых, наступательных действий.

"Но они находятся сейчас в не очень выгодном для себя положении. Потому что нам удалось улучшить на некоторых локациях свое тактическое положение, из-за чего противник вынужден сейчас перейти в оборону. Но он пытается свое положение восстановить, из-за чего переформировывает штурмовые группы, пытается восстановить систему связи, восстановить систему управления, чтобы накопить силы и перейти к контратакам", - уточнил Саранцев.

Спикер ОТГ "Харьков" подтвердил случаи отравлений оккупантов вследствие проблем с логистикой.

"В течение нескольких дней личный состав противника, который находится на передовых позициях, не получает ни провианта, ни воды. Из-за чего вынужден переходить на "подножный корм". Они вынуждены пить воду из ручьев или из колодцев", - констатировал Саранцев.

Он напомнил, что ранее сообщалось, что противник не забирает своих погибших, из-за чего там наблюдается осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Конечно, определенное количество ядовитых веществ попадает в землю, в воду, это все противник пытается употреблять и это приводит к тому, что кто из личного состава эту воду пил, у него возникают желудочно-кишечные расстройства. Лекарств соответствующих у них там тоже нет. И это ухудшает еще и морально-психологическое состояние противника, из-за чего наблюдаем случаи более частой сдачи в плен", - добавил спикер.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что на отрезок от Глубокого до Волчанска Россия перебрасывает подразделения "Ахмат".

Он отметил, что в подразделении "Ахмат" есть хорошо подготовленные военные, которые умеют выполнять боевые задачи. Кроме того, "Ахмат" занимается "принудительной мотивацией" солдат, которые не хотят воевать.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что на тактическом уровне целью наступательных действий на Харьковщине было "уничтожение сил и средств и сковывание сил противника". По его словам, бригаде удалось оттянуть на себя внимание врага за счет ее успехов в продвижении. Бородин пояснил, что теперь украинская сторона может навязывать правила своей игры на этом участке фронта.

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