Эксперт объяснил, чем грозит Украине Союзное государство РФ и Беларуси
Существует реальная военная угроза со стороны Союзного государства России и Беларуси.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь.
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В составе Союзного государства действует общая региональная группировка ВС Беларуси и России.
«С момента создания Союзного государства для нас, для Украины, с территории Беларуси постоянно поступает военная угроза, поскольку в составе Союзного государства действует общая региональная группировка ВС РБ и РФ», - пояснил он.
Ранее стало известно, что Украина задействовала дополнительные ресурсы и силы для контроля украинско-белорусской границы. Украина усилила границу после решения Беларуси стащить военных на запад страны - в сторону Польши и Литвы.
Кроме того, тревогу в военном командовании вызвали неоднократные упоминания Украины Лукашенко в контексте вмешательства во внутреннюю ситуацию Беларуси и угрозами об ответственности «за разжигание беспорядков».
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.
- 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
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