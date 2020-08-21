Эксперт объяснил, чем грозит Украине Союзное государство РФ и Беларуси

Украина уже усилила границу с Беларусью.

Существует реальная военная угроза со стороны Союзного государства России и Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь.

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В составе Союзного государства действует общая региональная группировка ВС Беларуси и России.

«С момента создания Союзного государства для нас, для Украины, с территории Беларуси постоянно поступает военная угроза, поскольку в составе Союзного государства действует общая региональная группировка ВС РБ и РФ», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина задействовала дополнительные ресурсы и силы для контроля украинско-белорусской границы. Украина усилила границу после решения Беларуси стащить военных на запад страны - в сторону Польши и Литвы.

Кроме того, тревогу в военном командовании вызвали неоднократные упоминания Украины Лукашенко в контексте вмешательства во внутреннюю ситуацию Беларуси и угрозами об ответственности «за разжигание беспорядков».

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Яна Ставская