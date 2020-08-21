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Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - СМИ

10:27, 21 августа 2020
Общество
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Беларусь привела свою армию в полную боевую готовность на западной границе / facebook.com/pg/DPSUkraine

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

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«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране достаточно неспокойная ... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, мы и перешли на усиленный режим», - пояснил он.

Украина усилила границу после решения Беларуси взыскать военных на западную границу страны - в сторону Польши и Литвы. Кроме того, тревогу в военном командовании вызвали неоднократные упоминания Украины Лукашенко в контексте вмешательства во внутреннюю ситуацию Беларуси и угрозами об ответственности «за разжигание беспорядков».

Протесты в Беларуси: хронология событий

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.
  • 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
  • 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
  • 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Яна Ставская

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