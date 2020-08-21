Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - СМИ
Украина задействовала дополнительные ресурсы и силы для контроля украино-белорусской границы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
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«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране достаточно неспокойная ... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, мы и перешли на усиленный режим», - пояснил он.
Украина усилила границу после решения Беларуси взыскать военных на западную границу страны - в сторону Польши и Литвы. Кроме того, тревогу в военном командовании вызвали неоднократные упоминания Украины Лукашенко в контексте вмешательства во внутреннюю ситуацию Беларуси и угрозами об ответственности «за разжигание беспорядков».
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.
- 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
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