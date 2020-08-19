Лукашенко пригрозил Зеленскому за "разжигание беспорядков" в Беларуси

Он уточнил, что «финансирование беспорядков - это и есть разжигание».

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности «за разжигание беспорядков».

Об этом он сообщил на заседании СНБО, цитирует государственное издание Белта.

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"Им (лидерам европейских государств - УНИАН) просто надо рассказать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский ... чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения ... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что «финансирование беспорядков - это и есть разжигание».

«И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», - добавил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что «они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если это произойдет».

Ранее Лукашенко передал гневное "послание" Меркель через Путина.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина будет приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС отметил, что работает над признанием выборов в Беларуси сфальсифицированными. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская