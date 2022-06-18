Мост неоднократно подвергался вражеским обстрелам.

В Одесской области контрразведчики задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по мосту через Днестровский лиман.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

Установлено, что о результатах обстрелов задержанный докладывал своему куратору через закрытые каналы связи.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Одесской области российские оккупанты дважды обстреляли ракетами железнодорожный мост через Днестровский лиман. Затем уже неработающий мост они обстреливали 2 мая, 10 мая, 17-го и 30 мая.

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