Сейчас такие удары не являются проблемой для украинских БПЛА.

Российский склад с боеприпасами в городе Торопец, по которому накануне нанесли удар, находится в зоне поражения украинских БПЛА.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский. "Расстояние от границы Украины около 500 км. Большинство наших беспилотных систем может поражать на таком расстоянии. Удар по складским помещениям с оружием происходит за счет определенных элементов на беспилотных системах. Потому что здесь повторная детонация", - сказал Храпчинский.

В то же время он добавил, что причиной такой активной детонации является то, что большинство боеприпасов на складе находилось под открытым небом. Благодаря чему произошел "эффект домино".

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"Украина в последнее время активно бьет по военным объектам на территории РФ. Тут недавно и по "Энгельсу" прилетело. Не долетело до складов, однако эффект есть, это психологическое давление на военных. Говорить о перспективах - здесь надо не забывать, что у нас есть возможность использовать "Нептун" по суше. У нас есть возможность использовать БПЛА на ракетной тяге. То есть мы можем делать уже комбинированные атаки по российской территории. За счет чего получать такие результаты", - добавил Храпчинский.

Удар по складу с боеприпасами: что известно

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области в результате дроновой атаки начались мощные взрывы. Губернатор региона Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население города.

По данным источников УНИАН, эту операцию организовала Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки и Силами специальных операций. Известно, что на аэродроме хранились, в частности, управляемые бомбы, артиллерийские боеприпасы и ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

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