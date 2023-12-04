Украина обратилась в международные институты, также сейчас возбуждено уголовное дело по факту расстрела и казни украинских военных.

В украинской разведке пока не могут подтвердить ликвидацию российских оккупантов, которые казнили безоружных украинских военных возле Степного Донецкой области.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро) сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на просьбу подтвердить заявление руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша об уничтожении оккупантов-убийц.

"Сейчас трудно сказать, что тех именно уничтожили (причастных к расстрелу военных РФ). Но ситуация под Авдеевкой и данным конкретно населенным пунктом очень динамичная. И да, есть информация, это не единичные случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно тех ликвидировано, мы сейчас не можем. Эти моменты надо дополнительно верифицировать", - отметил Юсов.

Видео дня

По его словам, сейчас возбуждено уголовное дело по факту расстрела и казни украинских военных. "Все детали уточняются и соответствующие правоохранительные органы будут комментировать", - добавил он.

На просьбу прокомментировать, установлены ли личности российских военных, причастных к смертной казни, подчеркнул, что это "чувствительная информация", детали будут сообщаться в ходе расследования.

Он отметил, что Украина обратилась к международным структурам, отвечающим за мониторинг и соблюдение Женевской конвенции и международного гуманитарного права, потому что этот расстрел является очередным военным преступлением оккупантов. Сегодня также официальные обращения оформляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Обращение направят и в Международный комитет Красного Креста.

Оккупанты расстреляли украинских бойцов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

Утром 3 декабря Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердило, что видео с расстрелом украинских военных - не фейк. Армия РФ действительно совершила это преступление и убила двух военных, которых взяла в плен возле Степного Донецкой области.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия не имеют срока давности и все доказательства преступной деятельности армии РФ попадут в международные институты.

В тот же день глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш заявил, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к расстрелу безоружных воинов возле Степного Донецкой области.

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