Обломки сбитых дронов привели к пожарам, отметили в Силах обороны.

Украинские воины обнародовали последствия ночной атаки по югу Украины - из-за падения обломков в Николаевской области повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины. Отмечается, что во время ночной дроновой атаки враг направил ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 по южным регионам из временно оккупированного Крыма.

"Подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе: два - в Одесской, три - в Херсонской, 13 - в Николаевской. Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской громадах, частные дома - в Очаковской громаде", - рассказали военные.

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Из-за этих попаданий произошли пожары, с которыми оперативно справились спасателями. Информация о пострадавших не поступала.

Также Силы обороны юга обнародовали последствия ночной вражеской атаки БПЛА Shahed-131/136 в Николаевской области. На фото - разрушенные здание, пожары и обломки российских дронов.

Украинские защитники напоминают, что даже при результативной боевой работе сил противовоздушной обороны, агрессия врага, направившего ударные дроны, несет опасность.

Важные украинские новости - война против РФ продолжается

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 декабря российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек. По данным Воздушных сил, всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство - на Николаевщине.

Кроме того, сегодня утром захватчики ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами, запустив их с северного направления, по предварительным данным, из Брянской области РФ. Все восемь целей уничтожены подразделениями воздушного командования "Центр".

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