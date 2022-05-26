Также зафиксированы масштабные разрушения жилых домов.

Мощный и длительный артиллерийский удар российские оккупанты нанесли по Лисичанску, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Телеграм-канале.

"Враг пытался штурмовать нашу оборону вблизи Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр оказания гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которой доставлял еду на Луганщину", - написал Гайдай.

По его данным, среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦПАУ в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горном.

"Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что сейчас оккупировано около 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе - "очень плохая". По его словам, обстрелы Луганска не прекращаются, российские оккупанты уничтожают целые населенные пункты, поэтому украинским военным приходится отходить, чтобы занять новые позиции. Он отметил, что на Луганщине "стоит 25 вражеских батальйонно-тактических групп - от 300 до 500 человек в каждой, огромное количество техники - они постоянно расстреливают все населенные пункты, а Северодонецк просто уничтожают".

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