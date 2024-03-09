Министр обороны США Ллойд Остин на этот раз планирует провести личную встречу со своими коллегами относительно помощи Украине.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года. Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заседание "Рамштайн": последние новости

Известно, что прошлое заседание состоялось в онлайн-формате 14 февраля. Во время него союзники обсудили усиление противовоздушной обороны, поставки артиллерийских систем и дронов для Украины.

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"Усиливаем взаимодействие с партнерами по беспилотным системам. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия", - рассказывал министр обороны Украины Рустем Умеров после заседания.

Также перед заседанием министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Украине новую помощь, которая будет увеличена в "три-четыре раза".

"Мы будем продолжать наращивать мощности. Результат войны в Украине в конце концов будет определяться "на конвейере" в странах-производителях", - отметил Писториус.

Отметим, что участниками Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") являются около 50 стран. Они приобщаются к поставкам вооружения для Украины, чтобы противодействовать агрессии РФ.

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