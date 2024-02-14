По словам Бориса Писториуса, исход войны в Украине будет определяться "на конвейере" в странах-производителях.

Германия будет поставлять Украине гораздо больше боеприпасов. Об этом перед заседанием контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, информирует Tagesschau.

По его словам, на текущий год только на боеприпасы в оборонном бюджете Германии предусмотрено 3,5 миллиарда евро. При этом ожидается, что страна в 2024 году поставит Украине "в три-четыре раза больше" артиллерийских боеприпасов по сравнению с 2023 годом.

"Мы будем продолжать наращивать мощности. Результат войны в Украине в конечном итоге будет определяться "на конвейере" в странах-производителях", - сказал Писториус.

Он добавил, что поддержит "любую опцию, которая позволит обеспечить разумное и надлежащее финансирование на оборону".

"Например, если мы докупим очень необходимое вооружение – от самоходных гаубиц до ЗРК Patriot – долгосрочные затраты на обслуживание также вырастут", – сказал глава Бундесвера.

Помощь Германии Украине

В прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал запланированные поставки оружия Украине. Он отметил, что Германия находится на втором месте после США по оказанию помощи Украине, а вот странам-партнерам по ЕС стоит ее увеличить.

Также УНИАН сообщал, что в январе Германия передала Украине новую помощь. В новый пакет вошли боеприпасы, ракеты для систем ПВО, а также зенитная самоходная установка Skynex.

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