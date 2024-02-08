Россияне пошли на хитрость, чтобы отвлечь ПВО Украины, полагают американские аналитики.

Российские захватчики в среду утром, 7 февраля, совершили мощный удар по Украине, в частности, использовали ударные беспилотники типа "Шахед" и крылатые ракеты Х-22 и Х-555/101/55, а также баллистику.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что вчерашний вражеский "ударный пакет" является символом постоянной гонки адаптаций и инноваций в воздушной сфере, в которой участвую РФ и Украина. "Украинской ПВО (противовоздушной обороне, - Ред.) удалось сбить большинство крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников "Шахед", что может свидетельствовать о том, что российские войска выпустили ракеты серии Х-101 и "Шахеды", чтобы отвлечь украинскую ПВО", - отмечается в отчете аналитиков.

В ISW добавили, что защитники Украины не смогли сбить ни одну баллистическую ракету противника типа"Искандер-М", крылатую ракету Х-22 или боеприпас, запущенный из зенитно-ракетных комплексов С-300. "Возможно, российские войска специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую ПВО с помощью комбинации Х-101 и "Шахедов", чтобы помочь другим ракетам долететь до намеченных целей", - добавили в Институте.

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По сведениям экспертов, россияне могли использовать во время атаки ракету 3M22 "Циркон". Такие вражеские ракеты - противокорабельные и якобы "гиперзвуковые".

Американские аналитики добавили, что такое вооружение обычно запускают с морских судов по другим бортам и прибрежным целям. В ISW отметили, что, если враги действительно применили ракеты такого типа во время удара по Украине 7 февраля, то возможно, им пришлось адаптировать пусковые установки "Циркона" для целей, расположенных в глубине страны.

Продолжается полномасштабная война в Украине - новости, которые стоит знать

Россияне рано утром 7 февраля ударили по Украине дронами и ракетами. Под ударом, в частности, оказались Киев, Харьков и Николаев. Активно работала украинская ПВО, однако вражеским целям все равно удалось навредить украинцам. В Николаеве десятки домов остались без крыш, и из-за полученных травм умер мужчина. В Киеве, в частности, был поврежден многоэтажный дом. Сообщалось, что в столице Украины в результате вражеской атаки погибли четыре человека, и есть десятки пострадавших.

По сведениям главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, наши воины ликвидировали 15 вражеских дронов и 29 ракет. В том числе, ликвидированы ракеты Х-101. Стоит подчеркнуть, что противники также запустили пять зенитных управляемых ракет С-300, три баллистические ракеты "Искандер-М" и четыре ракеты типа Х-22.

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