Михаил Подоляк отреагировал на последние взрывы в России.

Никаких тайных модификаций оружия, в том числе ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Вооруженные силы Украины на фронте не используют.

Таким образом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о том, что США тайно модернизировали HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска по России ракет большой дальности, в том числе ATACMS.

"Мы не наносим удары по территории Российской Федерации, и не собирались этого делать. Там летают неустановленные летающие объекты (НЛО), которые крайне эффективно уничтожают ключевую инфраструктуру, бьющую по гражданскому населению Украины", – заявил Подоляк.

При этом он назвал причины недавних взрывов и пожаров в России.

"Система управления в России практически обрушена уже, и силовая система в том числе. Люди чувствуют, что эффективного государства больше нет, того государства, которого они боялись. И поэтому везде начинаются "аварии": и в Рязани, и в "Дягилево", и в "Энгельсе". А до этого и в торговых центрах, и в системе нефтепереработки. Везде пожары, пожары, пожары. Это будет нарастать – отметил советник главы ОП. – Система управления, система контроля в России разваливается. Россия ведь страна, которая всегда держалась на страхе. И этот страх проходит, и люди начинают саботировать, бунтовать".

Подоляк не исключает, что это могут быть скрытые бунты, и что "эксцессы" в России будут нарастать. Украина же будет уничтожать позиции россиян на своей территории, добавил он:

"Что касается того, есть ли у нас дополнительные возможности для того, чтобы наносить эффективное поражение военных целей на дальних уголках территории Украины, которая временно оккупирована, скажу так: любые решения у нас имеются, они постепенно наращиваются, они постепенно тестируются. Все, что находится на территории Украины, которая временно оккупирована Россией, вот там все будет уничтожено: и силы, и средства. Для этого у нас, естественно, есть (оружие). Вы видите эффективную постепенно отработку по различным дальним складам Российской Федерации".

США тайно модернизировали HIMARS: что сообщалось

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что США тайно модифицировали переданные Украине ракетные установки HIMARS.

Якобы таким образом администрация президента США хотела снизить риски эскалации войны с РФ.

Как известно, США воздержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS. Вместе с тем Штаты решили гарантировать, что Украина не сможет использовать HIMARS для запуска дальнобойных боеприпасов, полученных от других государств.