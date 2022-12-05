Модификации HIMARS гарантируют, что Украина не сможет использовать эти установки для запуска дальнобойных боеприпасов.

США тайно модифицировали переданные Украине ракетные установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, в том числе ATACMS.

Как пишет The Wall Street Journal ссылаясь на источники, таким образом администрация президента США Джо Байдена хотела снизить риски эскалации войны с РФ. В США опасаются, что Украина может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России оружием, предоставленным Вашингтоном.

И хотя США воздержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS, модификации HIMARS гарантируют, что Украина не сможет использовать эти установки для запуска дальнобойных боеприпасов, если Киев приобретет такие снаряды через другие государства.

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WSJ отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать модификации, которые, по словам официальных лиц США, касаются их аппаратного и программного обеспечения.

"Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам. Соединенные Штаты по-прежнему привержены предоставлению Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии", — сказал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Белый дом, который, по словам источников в администрации, принимал участие в принятии ключевых решений по вооружениям в отношении Украины, отказался от комментариев. Также от комментариев WSJ отказались и украинские военные.

Издание напоминает, что ранее США также отказались предоставить Украине беспилотники Grey Eagle MQ-1C из-за опасений Пентагона, что они могут быть использованы для ударов по целям в России.

Ракетная система HIMARS - что известно

Полгода назад стало известно, что США приняли решение передать Украине ракетные системы M142 HIMARS, которые будут оснащены боеприпасами GMLRS, но не баллистическими ATACMS. Ракеты типа GMLRS имеют дальность полета до 70 км и точность в несколько метров.

США передали нашей стране 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. На начало ноября все они оставались целыми и использоваться для отражения вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что США не дают ВСУ ракеты ATACMS к установкам HIMARS, в частности, из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Официальные лица США утверждали, что Украине якобы хватает и других снарядов.

Также известно, что США заключили с Lockheed Martin несколько контрактов на более $500 миллионов для пополнения запасов HIMARS, которые сократились из-за военной помощи Украине. Новые РСЗО будут изготавливаться для нужд армии США и союзников.

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