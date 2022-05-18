Возросло число погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который российская авиация нанесла утром 17 мая по селу Десна на Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области.

Известно, что 11 человек погибли, а травмировались – 14.

Авиаудар по Десне: что известно

Ранее сообщалось, что около 5:00 утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание.

Сразу стало известно, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 – травмированы.

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