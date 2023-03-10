Накануне российская армия нанесла не менее 80 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Это была первая массированная атака с 16 февраля 2023 года.

В разведке Британии считают, что интервалы между ракетными атаками россиян по Украине увеличиваются, поскольку РФ необходимо накапливать необходимое количество новых ракет, прежде чем снова наносить сильные удары. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter со ссылкой на данные разведки.

Напоминается, что 9 марта российская армия нанесла с большого расстояния не менее 80 ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе было применено необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

"Это была первая крупная волна дальнобойных ударов с 16 февраля 2023 года, и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года. Украинские должностные лица сообщили о по меньшей мере 11 погибших", - говорится в сообщении.

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В британской разведке предполагают, что интервалы между волнами атак увеличиваются, поскольку России необходимо накапливать критическую массу новых ракет непосредственно с промышленной базы, прежде чем она сможет снова нанести достаточно сильный удар, чтобы убедительно перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Ракетный удар 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа Шахед-136, половина которых сбита.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в тот день россияне использовали месячный объем производства ракет.

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