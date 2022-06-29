29 июня в Николаеве в результате ракетного обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом.

Момент удара российской ракетой по пятиэтажке в Николаева удалось снять на камеру видеонаблюдения в соседском доме.

Прилет пришелся по верхним этажам дома.

Взрывной волной были повреждены окна дома напротив.

Как сообщал УНИАН, утром 29 июня в Николаеве в результате ракетного обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом. Сообщалось сначала о 3 погибших, 5 раненых.

Днем спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов пятиэтажного жилого дома тело еще одного жильца, таким образом количество погибших возросло до 4-х.

Уже вечером число жертв возросло до 5 человек. В настоящее время известно о 5 погибших и 5 раненых.

Кроме жилого дома, сегодня утром российские оккупанты попали в гаражный кооператив. Там фактически дотла сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей.

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