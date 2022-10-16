Селезнев считает, что Украине надо ориентироваться на то, что закрытое небо позволит обезопасить мирных жителей, объекты критической инфраструктуры, а вот перелом в войне будет на поле боя.

Российские ракеты и дроны постоянно угрожают Украине. От этого террора страдает как инфраструктура, так и гражданское население страны. Задача ясна: есть проблема – ракетная угроза, и эту проблему необходимо решать, купировать.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, без закрытия неба надеяться, что у врага закончатся ракеты – это не совсем рациональный подход.

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"Война - это, прежде всего, о рациональных действиях, движениях и событиях. Эмоции на войне – дело неблагодарное. В состоянии аффекта, страха или других эмоциональных переживаний принимать важные решения очень сложно. Как решить проблему? Создание надежного щита, который закроет нам небо", - уверен эксперт.

Селезнев считает, что Украине надо ориентироваться на то, что щит, закрытое небо позволит обезопасить мирных жителей, объекты критической энергетической инфраструктуры, а вот перелом в войне будет достигаться на поле боя.

"Мы видим, как постепенно идет слом, как сокращаются возможности и преимущества российской армии. Мы увидели, насколько изменилась ситуация на фронте в артиллерийских дуэлях, когда мы получили артиллерию 155 калибра, РСЗО HIMARS. У Украины гораздо меньше таких систем, чем у врага, но они намного эффективнее, точнее и бьют больнее по российским оккупационным войскам. Сейчас отрабатывается кейс по закрытию неба. Соответственно Россия потеряет преимущество в авиации. Мы видели недавнее сообщение о том, что за один день было уничтожено четыре современные российские вертолеты К-52. То есть система ПВО работает, и работаем достаточно серьезно", - отметил эксперт.

По мнению Селезнева, сейчас РФ попытается создать преимущество в живой силе с учетом мер по мобилизации.

"Но думаю, и это временное преимущество будет ликвидировано с помощью эффективной работы нашей артиллерии, потому что мы все знаем, что 90% потерь россиян – это следствие боевой работы артиллерии Украины", - говорит он.

Война в Украине: угроза с неба

Как сообщала украинская разведка, в арсенале РФ осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину. Впрочем, есть еще довольно много ракет советских образцов.

10 октября Россия осуществила массированный обстрел украинских городов, к которому, по данным ГУР, готовилась с начала октября. Всего за день оккупанты осуществили пуски 84 (по подсчетам врага - 150), более половины удалось сбить силами ПВО.

По мнению главы спецслужбы GCHQ Джереми Флеминга, русская армия уже истощена, запасы БК у нее заканчиваются. Об этом уже открыто заявляют и рашистские пропагандисты.

Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары, которые нанесла Россия 10 октября, являются исключением, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины. Противник не сможет эффективно пополнять запасы ракет, особенно высокоточных вооружений, производить их в должном количестве.

Вместе с тем, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у РФ остается еще около трехсот иранских дронов.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

2 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6"). Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

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