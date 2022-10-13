Украина получит сотни устройств для глушения сигнала дронов, что сделает эти летательные аппараты неэффективными.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками иранского и российского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Столтенберг рассказал, что союзники поставляют Украине топливо, зимнюю одежду и медицинские средства, которые являются частью поддержки, предусмотренной Комплексным пакетом помощи НАТО.

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"В рамках этого пакета НАТО вскоре доставит в Украину оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам с сотнями устройств для глушения сигнала дронов, которые смогут помочь сделать неэффективными дроны российского и иранского производства, а также защитить украинский народ и украинскую критическую инфраструктуру", – подчеркнул Столтенберг.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ-что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

По информации СНБО, Вооруженные Силы Украины сбивают не менее 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области ими атаковали теплоэлектростанцию.

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