Впервые в истории SpaceX 'поймала' корабль Starship после возвращения с орбиты (видео)

Это важнейший шаг к созданию полностью многоразовой космической системы.

Компания SpaceX Илона Маска успешно завершила 15-й испытательный полёт Starship: впервые космический корабль вернулся с орбиты Земли и совершил посадку с помощью механических захватов стартовой башни Mechazilla. Об этом пишет Reuters.

Запуск состоялся 13 ноября с космодрома Starbase в Техасе. Ракета-носитель Super Heavy с 33 двигателями Raptor вывела Starship на траекторию полёта, после чего произошло разделение ступеней.

Корабль продолжил полёт, вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. По данным SpaceX, связь установили со всеми аппаратами, которые уже начали поднимать свои орбиты.

Видео дня

Важно, что Starship провёл в космосе более 20 часов. Затем специалисты SpaceX запустили один из двигателей Raptor для схода с орбиты и возвращения в атмосферу Земли.

Спустя 22,5 часа после старта корабль вернулся к тому же космодрому в Техасе. На заключительном этапе он включил три двигателя, снизил скорость и приблизился к стартовой башне. Механические захваты Mechazilla успешно поймали Starship в воздухе.

Ранее SpaceX уже применяла эту технологию для возвращения ускорителя Super Heavy, однако сам космический корабль удалось поймать впервые. При этом возвращение ускорителя Super Heavy в ходе 15-го полёта прошло не по плану. Из-за недостаточного количества топлива система управления автоматически отменила возвращение к стартовой площадке и направила ускоритель в район посадки над Мексиканским заливом.

Новости о SpaceX

28 сентября американская компания осуществила 14-й тестовый запуск космической системы Starship. Впервые в истории программы корабль должен был выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет.

Вас также могут заинтересовать новости: