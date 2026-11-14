PURL недофинансирована на 2 миллиарда: нардеп оценил потери Украины от решения Польши

Чернев подчеркнул, что для Украины важна любая сумма.

Программа PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины), в рамках которой Украина получает от партнеров финансирование на закупку американского вооружения, в настоящее время испытывает дефицит около 2 млрд долларов в год. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телерадиомарафона.

Комментируя ситуацию с приостановкой Польшей финансирования закупок оружия для Украины в рамках PURL, депутат отметил, что для нас сейчас "любая сумма важна, потому что эта программа, к сожалению, недофинансирована примерно на 2 миллиарда в год".

"Но если брать долю участия именно Польши в этой программе, это примерно 100 миллионов, то есть сейчас мы будем недополучать примерно 100 миллионов долларов в год именно от Польши именно по этой программе", – пояснил Чернев.

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Он подчеркнул: речь идет не о том, что Польша полностью прекращает помогать Украине, а исключительно о её участии в программе PURL.

Польша приостановила участие в PURL

Как сообщал УНИАН, 13 ноября премьер-министр Дональд Туск после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Польша приостановила финансирование закупок оружия для Украины в рамках PURL.По его словам, причинами этого являются значительный дефицит государственного бюджета и расходы на оборону Польши.

Как известно, инициатива PURL была объявлена летом 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Рютте. В её рамках европейские страны, а также Канада финансируют закупку американской военной техники для Украины, в частности систем ПВО и боеприпасов. Инициатива PURL появилась после того, как администрация США во главе с Трампом отказалась от бесплатных поставок оружия Киеву. Польша присоединилась к PURL в конце 2025 года.

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