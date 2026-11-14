'Это уже строится': министр рассказал, как будут выглядеть альтернативы мостам в Киеве

На строительство восьми временных переправ через Днепр в Киеве потребуется около 12,3 млрд грн.

В Киеве начались подготовительные работы по строительству временных мостовых переправ через Днепр, которые должны стать альтернативой существующим мостам. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время общения с журналистами.

"Это уже строится в Киеве. Развернуты строительные площадки, ведутся подготовительные работы, привозятся элементы. И уже начали делать насыпи для того, чтобы перейти в воду", – сказал он.

По его словам, речь идет о быстровозводимых полноценных мостовых переходах через Днепр. Они будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении.

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"Как мы это сейчас делаем? У нас есть договоренности и полученные секции-наборы, мы возводим основу – опоры, а затем укладываем проезжую часть. Часть предоставили американцы, часть – японцы через Агентство развития JICA", – рассказал Калашник.

Он отметил, что в настоящее время мостами Киева ежесуточно пользуются около 600 тысяч автомобилей. Наибольшая нагрузка приходится на Северный и Южный мосты, по которым в среднем проезжают 130 и 115 тысяч автомобилей соответственно.

Кроме того, у Украины есть перспектива получить от Франции еще около 400 метров конструкций для переправ. Это будет донорская помощь.

Согласно графику, строительство этих переправ должно завершиться до конца февраля. К работам привлечены подрядные организации "Автомагистраль-Юг" и "Автострада".

В то же время полноценная реализация плана по строительству всех восьми переправ будет зависеть от наличия финансирования. По оценке Калашника, на их достройку необходимо около 12,3 млрд грн.

Министр добавил, что после реализации проекта дополнительная пропускная способность мостовых переходов Киева должна вырасти на 30–40%. Фактически новые переправы должны дублировать существующие мосты через Днепр.

Удары России по мостам Киева – последние новости

Российская Федерация начала масштабную кампанию ударов по мостам столицы. Россия пытается парализовать логистику и создать транспортный коллапс между левым и правым берегами Днепра.

Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказывал, что понтонные мосты, которых пока планируется два, являются самым быстрым вариантом, который можно реализовать и сделать альтернативой шести мостам Киева.

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