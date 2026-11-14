Когда возобновит работу зеленая ветка метро через Днепр: министр назвал сроки

Восстановительные работы будут финансироваться из городского бюджета.

Движение киевского метро по Южному мосту планируется полностью возобновить ориентировочно через два-три месяца. Этот срок актуален при условии, что мост не получит новых повреждений в результате очередных российских атак.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время общения с журналистами.

"Ориентировочный срок возобновления движения метро по Южному мосту – 2–3 месяца. Южный мост является коммунальным объектом, и работы будут осуществляться за счет городского бюджета, возможно, даже силами самого метрополитена", – сказал он.

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По словам министра, поскольку мост находится в коммунальной собственности, финансирование восстановительных работ будет обеспечивать город. Непосредственно их может выполнять как сам метрополитен, так и привлеченная компания. Окончательное решение об организации работ будет принимать городская власть.

Отметим, что в настоящее время "зеленая ветка" киевского метрополитена не курсирует между станциями "Славутич" и "Выдубичи". Причиной стали повреждения Южного моста в результате российских обстрелов.

Южный мост в Киеве – главные новости

В октябре войска РФ неоднократно наносили удары по Южному мосту, в результате чего движение автомобильного транспорта временно полностью перекрывали в обоих направлениях, а поезда метро на зеленой (Сырецко-Печерской) линии курсировали лишь на отдельных участках.

8 ноября сообщалось, что грузовой транспорт с левого берега на правый через Южный мост будут направлять через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничений не предусмотрено.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что в Киеве начались подготовительные работы по строительству временных мостовых переправ через Днепр, которые должны стать альтернативой существующим мостам. Речь идет о быстровозводимых полноценных мостовых переходах через Днепр. Они будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении.

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