В Киеве могут проложить туннель под Днепром: министр назвал сроки и стоимость

В настоящее время ведутся предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн долларов, которые позволили бы начать строительство туннеля.

Строительство самого простого туннеля без метрополитена может обойтись в 400–500 млн долларов. Реализация проекта займет около двух-трех лет. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время общения с журналистами.

"Ориентировочная стоимость самого простого туннеля без метрополитена – 400–500 млн долларов", – сказал он.

По его словам, в настоящее время ведутся предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн долларов, которые позволили бы начать строительство туннеля.

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"Начинать стоит уже сейчас, но главное – финансовые ресурсы. Чтобы их найти, нужно работать над этим", – отметил Калашник.

Министр отметил, что компания-посредник выступила с инициативой реализации такого проекта в Киеве.

"Была компания-посредник, была хорошая инициатива по его реализации. Безусловно, это нужно делать. Если мы начнем сегодня, то через два-три года закончим. Если мы отложим и через три года начнем, то через шесть лет это закончим", – отметил он.

Однако, по его словам, компания так и не ответила на запрос относительно опыта строительства подобных объектов, имеющихся ресурсов и готовности приступить к работам.

Министр также отметил, что для реализации проекта можно использовать наработки предыдущих лет, однако имеющиеся проекты требуют актуализации.

"Сейчас все находится на стадии идеи, концепции и проектирования", – добавил глава Мининфраструктуры.

Альтернативы мостам в Киеве – главные новости

Как писал УНИАН, американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве туннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба рассказывал о проекте, который разрабатывался еще во время подготовки Генерального плана Киева в 2004–2008 годах. Он утверждал, что данный проект предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

13 ноября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник заявил, что в Киеве планируется строительство восьми мостовых переправ. Первые две могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

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