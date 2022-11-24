Украина в свою очередь готовится к дальнейшей более эффективной работе систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Для подготовки к следующему массированного ракетного обстрела Украине россиянам нужно около недели.

"Мы понимаем, что периодичность здесь примерно неделя плюс, это тот период, который нужен для того, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару. И Украина в свою очередь готовится к дальнейшей более эффективной работе систем противовоздушной и противоракетной обороны, но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, к сожалению, нет сомнения", - сообщил в эфире информационного телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Юсов также отметил, что хотя Россия имеет ограниченное количество высокоточных ракет, однако у них есть значительный запас не высокоточных ракет С-300.

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"Запасы высокоточного вооружения в России в значительной степени истощены. Но есть много ракет не высокоточных и собственно они за точностью особо и не гонятся. Мы видим, что во многих случаях разлет в километр это условная норма и попадание даже не просто в объекты энергетической инфраструктуры, а просто в гражданские объекты, жилые многоэтажные дома, родильные дома, больницы - это признак косорукости российских ракетчиков и в целом российского режима. Но запасы есть значительные, особенно большие запасы ракет к системам С-300. Это означает, что прежде всего угроза есть для прифронтовых городов - Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают", - проинформировал представитель ГУР.

В отношении иранских "шахедов", то по словам Юсова, Россия уже их массово использовала и большую часть из них сбили украинские системы ПВО.

Ракетный удар РФ по Украине 23 ноября

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики, многие регионы Украины остались без теплоснабжения и водоснабжения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вчера в энергосистеме Украины произошел блэкаут в результате ракетной атаки РФ.

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