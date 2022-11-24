Мусиенко считает, что ракетные удары – единственный козырь россиян.

Россияне хотят успеть к Новому году провести еще 1-2 масштабных ракетных обстрела территории Украины.

Такой прогноз сделал рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что РФ хочет своим ракетным террором склонить Украину к компромиссам и замораживании линии боевых действий.

Мусиенко считает, что ракетные удары – единственный козырь россиян, и пока у них есть ракеты, они будут использовать его в полной мере.

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Как отметил эксперт, Россия хочет нанести Украине как можно больше ущерба, разрушая гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты, а потом заявить: "мы готовы прекратить, но давайте вести переговоры".

Массированные ракетные атаки РФ энергосистемы Украины

Начиная с 10 октября Россия обстреливает ракетами энергетические объекты Украины. За это время она провела семь масштабных атак.

Последнюю атаку российские войска осуществили 23 ноября.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", 51 из них – сбили Силы обороны Украины.