Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине. За сутки рашисты совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Кроме этого, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА, с территории и воздушного пространства Беларуси, добавили в Генштабе.

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В приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает населенные пункты из танков, минометов и ствольной артиллерии.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районы населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельськое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил обстрелы позиций Сил обороны Украины из танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях, как сообщили в Генштабе, противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Оккупанты не прекращали обстреливать из артиллерии позиции ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Также РФ применяла ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, а также Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Война РФ против Украины: последние новости

Утром стало известно, что в Запорожской области снаряд оккупантов попал в пункт раздачи хлеба, есть жертва. Противник использует жалкую тактику, отметили в Офисе президента. На фоне поражений на фронте рашисты обстреливают мирные города и убивают гражданское население.

Между тем, как отметил советник ОП Алексей Арестович, в Луганской области ВСУ вернули некоторые оккупированные территории. Однако РФ пытается усилить свою группировку на Донбассе. В Генштабе ВСУ рассказали, что враг переместил на Донетчину подразделения чеченцев и "вагнеровцев".

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