Надо обращать внимание на сигналы воздушных тревог, особенно, если будет угроза запуска баллистических ракет.

Украинским гражданам надо быть готовыми, что воздушные атаки российских захватчиков могут возникать в течение дня. Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко сказал в эфире телеканала "Суспільне Новини".

Он сказал:

"Понимаете, это не одна группа готовит атаки. Они работают параллельно. Поэтому атаки могут быть сегодня. Еще несколько атак может быть. (Если) не МиГи-31, так в воздух поднимутся Ту-95. Не Ту-95, так Ту-22. Не Ту-95, так Су-34 запустят ракеты Х-69. Или полетят "Искандеры". Или добавят еще "шахедов"

Эксперт отметил, что надо быть готовыми реагировать на сигналы воздушных тревог, особенно, если будет угроза запуска баллистических ракет.

Также он объяснил особенности ночной атаки россиян.

"Один из "шахедов" пролетел возле Ровенской атомной станции. Это говорит о том, что россияне не исключают ударов по скажем периферии атомных станций. Не по самим реакторам. Не по турбинам... а по периферии. То есть, трансформаторы и другое оборудование, которое обеспечивает передачу электроэнергии от атомной станции к пользователям. Это уже очень опасный момент. И это отмечалось уже в докладах наших чиновников, что такие намерения у россиян наносить удары по атомным станциям есть, потому что они вывели из строя практически все тепловые станции, значительную часть гидроэлектростанций, но нетронутыми остались только атомные станции", - сказал Романенко.

Кроме того, он прокомментировал обнаружение системы Starlink на одном из сбитых ударных дронов типа "Шахед".

"Это не настолько уж должно радовать, потому что возможно, что некоторую часть "шахедов" россияне запускают по территории Украины с тем, чтобы получить разведывательную информацию или очень быстро перепрограммировать следующие группы "шахедов" так, чтобы они обошли обнаруженные зоны противовоздушной обороны. То есть, отдельным "шахедам" сейчас поручаются еще и роли доразведки и в целом разведки и выявления наших систем противовоздушной обороны. Для того, "шахеды", оснащенные "Старлинком", могут управляться на расстоянии, чего не могут другие "шахеды", - сказал Романенко.

Эксперт добавил, что не думает, что "шахеды" со "старлинками" смогут поражать даже движущиеся цели".

Он отметил, что сегодня похоже, что россияне в основном наносили удары по украинским аэродромам, потому что две или три аэробаллистические ракеты "Кинжал" полетели в Хмельницкую область, где размещается база самолетов Су-24 в Староконстантинове.

"Россияне пытаются все серьезные цели поражать баллистикой. Почему именно с МиГов-31? Потому что, дальность "Искандера" до Староконстантинова не позволяет нанести удар. У него дальность 500 км. А вот "Кинжал", который является тем самым "Искандером", но который не тратит топливо на подъем и на разгон, поэтому он имеет практически вдвое большую дальность, а мощность двигателя идет на полет к цели. И отсюда дальность до тысячи километров", - сказал Романенко.

Ракетные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прогнозирует, что украинцам следует ожидать мощную массированную ракетную атаку россиян в ближайшие дни, максимум недели. За месяц с прошлой такой атаки оккупанты могли накопить полторы сотни различных ракет.

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