Надежность Patriot демонстрирует сегодняшнее сбитие гиперзвукового "Кинжала".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что вскоре Украина будет иметь 7 батарей Patriot. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Знаем, насколько эффективны системы Patriot. Сегодня была очередная российская атака - сбит гиперзвуковой "Кинжал". И то, что раньше считалось сенсацией, когда были первые такие сбития, сейчас уже воспринимается почти как норма. Это говорит, с одной стороны, о хороших показателях Patriot, с другой - за выучку наших военных, которые могут бороться с такими сложными целями", - сказал специалист.

По его словам, в целом, Украина подчеркивает необходимость увеличения систем SAMP/T или Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости не менее 7 дополнительных батарей.

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"На сегодня мы имеем два немецких комплекса Patriot, один американский и один от Нидерландов. Сейчас мы ожидаем третий Patriot от Германии. Сейчас уже проходят учения в Германии... Обещали, что он должен прийти в конце апреля, но тогда начались учения. Думаю, что в ближайший месяц мы получим эту систему Patriot", - добавил Згурец.

По его мнению, сейчас Украина приближается к показателю "семь батарей" Patriot, которые будет иметь для защиты.

"Сегодня появилось сообщение о том, что Байден (президент США - УНИАН) принял решение о передаче второго комплекса Patriot, который сейчас находится в Польше, где прикрывает американские войска. Этот второй Patriot от США может быть передан почти в течение нескольких недель. Также знаем о новой инициативе от Нидерландов, которая направлена на то, чтобы собрать еще один дивизион Patriot из разных стран... То есть мы приближаемся к показателю 7 батарей Patriot, которые у нас будут", - сказал Згурец.

Он надеется, что будут еще новые поступления систем ПВО в Украину.

Patriot для Украины - подробности

По данным Bloomberg, Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину, поскольку союзники изо всех сил пытаются доставить оборудование, которое президент Украины Владимир Зеленский срочно запросил для отражения нападения РФ. По данным источников издания, эта батарея Patriot станет дополнением к трем, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало, в частности в апреле.

Правительство в Берлине активно продвигало усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу РФ. Кремль нанес удар по энергетической инфраструктуре Украины и начал непрерывные атаки на Харьков в рамках возобновленного наступления.

Президент Зеленский и его окружение все чаще призывают союзников использовать противовоздушную оборону после того, как в прошлом месяце российские войска пересекли границу в районе Харькова. Внезапная атака открыла новый фронт, призванный заставить Украину отвлечь военную силу от линии фронта протяженностью более 1200 километров.

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