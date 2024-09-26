За месяц с прошлой такой атаки оккупанты могли накопить полторы сотни различных ракет.

Следует ожидать мощную массированную ракетную атаку россиян в ближайшие дни, максимум недели, прогнозирует военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Так, в эфире Radio NV он отметил, что уже прошел почти месяц после последней массированной ракетной атаки РФ по Украине. А поскольку россияне не отказываются от тактики ракетного террора, то за это время они накопили уже средства для поражения.

"Что дальше ожидать? Далее ожидать мощную массированную ракетную атаку, которая может произойти в ближайшие дни, максимум неделями. Как это было 26-27 августа этого года. Им надо было накопить ракеты", - отметил Гетьман.

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Эксперт отметил, что по оценке журнала Forbes, россияне могут производить различные ракеты в количестве от 132 до 171 в месяц.

"Преимущественно они сосредоточены на изготовлении Х-101. Но так же они производят "Ониксы", "Калибры". "Кинжалов" только 5-6 в месяц могут производить, это небольшое количество. "Искандеров" в зависимости от типа - от 15 до 45. Полторы сотни ракет, плюс "Шахеды" и плюс угроза атаковать наши атомные станции - это означает, что вскоре большая опасность превратится уже в определенные действия", - сказал Гетьман.

По его информации, РФ может производить довольно большое количество шахедов - до 500 единиц ежемесячно. Это означает, что они могут делать воздушные атаки с использованием беспилотников постоянно, каждый день.

"Учитывая, что у них еще и запасы были, собственное производство, то они могут запускать такое количество (как сегодня ночью, 78 БПЛА) ежедневно", - говорит эксперт.

Это нужно россиянам, как пояснил Гетьман, во-первых, чтобы "проверить" нашу противовоздушную оборону, истощать ее. Также беспилотниками могут одновременно проводить разведку.

"Надо помнить, что дальность полета шахеда с полным баком - 2,5 тыс. км. И с такой скоростью, как он движется, может держаться в воздухе до 14 часов. И он может долго летать над Киевом или над другим городом, когда долетел, то есть просто кружить. Даже может просто так, без взрывчатки, пока его не перехватят и не собьют. Это дает возможность россиянам держать наших гражданских в напряжении. Потому что во время воздушной тревоги закрываются определенные учреждения, определенные магазины, метро не ходит, то есть это ухудшает жизнь людей в тылу", - прокомментировал Гетьман.

Относительно угрозы новой массированной ракетной атаки он отметил, что однозначно наши военные очень активно готовятся к этому.

"Также Шмыгаль сказал, что критически важные объекты имеют защиту - там построено укрытие 3 уровня. Он не сказал, что это за уровень, можно только предполагать. Он сослался, что это военная тайна. Но он говорил, что такого еще не было в мире. Что это ценная вещь, но очень мощная. И он намекнул, что это комплексные действия и они связаны и с механической защитой, и с защитой благодаря противовоздушной обороне", - отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что следует понимать, что чем дольше период между атаками, тем больше ракет россияне смогли изготовить, тем следующая атака будет мощнее.

Угроза для атомных объектов

Как сообщал УНИАН, 26 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. На Киевщине в результате российской ракетной атаки были повреждены два энергообъекта, полностью или частично разрушены более 20 частных домов. Одной из целей атаки стала Киевская ГЭС - россияне направили на станцию ракеты и дроны. В то же время критических повреждений ГЭС не получила.

На днях глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики. Он отметил, что украинская разведка располагает информацией, что враг планирует атаковать открытые распределительные устройства на АЭС и подстанции электропередач, критические для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

Сегодня ночью над Украиной силы ПВО сбили 66 ударных БПЛА и четыре управляемые авиационные ракеты, выпущенные россиянами.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - РФ).

С ночи и до сих пор продолжается активность вражеской авиации. С определенными интервалами россияне запускают ракеты "Кинжал" по населенным пунктам различных областей Украины.

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