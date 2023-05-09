Оккупанты предприняли более 40 попыток наступления за вчерашний день.

За вчерашний день украинские защитники отбили 42 вражеские попытки наступления на четырех оперативных направлениях фронта – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Военные отмечают, что наиболее тяжелая ситуация складывается в районе Бахмута и Марьинки.

Так, в течение суток противник активно, но безуспешно атаковал в направлении поселка Ивановское и города Часов Яр, через которые идут основные пути снабжения украинских войск в Бахмуте. А на Марьинском направлении украинским бойцам пришлось отражать многочисленные атаки агрессора на сам город.

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На Лиманском направлении основные усилия наступательной группировки врага сосредоточились в направлении поселка Белогоровка. Под Авдеевкой оккупанты наступали на сам город, а также на поселок Первомайское – без успеха.

Война в Украине – последние новости

В ночь на 9 мая оккупанты осуществили серию ракетных обстрелов Украины. Вечером агрессор применил наземные ракетные комплексы для ударов по прифронтовым городам. Ближе к утру россияне предприняли попытку ракетного обстрела тыловых городов Украины с помощью стратегической авиации.

Непосредственно на фронте последние дни отметились заметным повышением активности врага на Бахмутском направлении. При этом агрессор не гнушается использовать зажигательные боеприпасы в пределах городской застройки.

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