Появилась информация о последствиях ракетного удара российскими оккупантами по промышленному предприятию в Кривом Роге. Там пострадал 38-летний работник.
Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram поделился первыми подробностями. На предприятии мужчина получил ожоги. Кроме этого, само предприятие, куда попали ракетой рашисты, подверлось разрушениям.
"Пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице. На предприятии есть разрушения. Детали выясняются", - написал глава ОВА.
Ракетный удар по Кривому Рогу: новая атака врага
Как сообщал УНИАН, 6 декабря начальник военной администрации Кривому Рогу Александр Вилкул рассказал, что по городу враг нанес ракетный удар. Воздушную тревогу не объявляли.
Впоследствии стало известно, что РФ ударила по объекту инфраструктуры.