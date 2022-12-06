Мужчину доставили в больницу.

Появилась информация о последствиях ракетного удара российскими оккупантами по промышленному предприятию в Кривом Роге. Там пострадал 38-летний работник.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram поделился первыми подробностями. На предприятии мужчина получил ожоги. Кроме этого, само предприятие, куда попали ракетой рашисты, подверлось разрушениям.

"Пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице. На предприятии есть разрушения. Детали выясняются", - написал глава ОВА.

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Ракетный удар по Кривому Рогу: новая атака врага

Как сообщал УНИАН, 6 декабря начальник военной администрации Кривому Рогу Александр Вилкул рассказал, что по городу враг нанес ракетный удар. Воздушную тревогу не объявляли.

Впоследствии стало известно, что РФ ударила по объекту инфраструктуры.

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